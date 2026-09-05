На трассе «Кола» в Ленобласти водитель погиб после наезда на лося

На 181-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Водитель 2002 года рождения за рулем автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на лося, после чего машина вылетела в кювет.
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