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Аргументы недели

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На трассе «Кола» в Ленобласти водитель погиб после наезда на лося

На трассе «Кола» в Ленобласти водитель погиб после наезда на лося

На 181-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Водитель 2002 года рождения за рулем автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на лося, после чего машина вылетела в кювет.

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