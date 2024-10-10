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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

В России за восемь месяцев произведено ветеринарных вакцин больше, чем за весь 2023 год

В России за восемь месяцев произведено ветеринарных вакцин больше, чем за весь 2023 год

Объем производства ветеринарных вакцин в России по итогам января — августа 2024 года превысил итоги всего 2023 года, составив 22 млрд доз, государство будет поддерживать производителей и рассчитывает на продолжение роста выпуска в 2025 году, сообщила в ходе заседания Совета Федерации министр сельского хозяйства Оксана Лут.

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