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КАНЧЕЛЬСКИС: Если наш РФС так хочет реформ, пусть возьмут пример с Шотландии, где 12 клубов играют в четыре круга – больше матчей топов

КАНЧЕЛЬСКИС: Если наш РФС так хочет реформ, пусть возьмут пример с Шотландии, где 12 клубов играют в четыре круга – больше матчей топов

- Что думаете об отказе РФС поддержать предложение РПЛ о расширении лиги с 16 до 18 команд? – вопрос экс-полузащитнику «МЮ» и сборной России Андрею Канчельскису.

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