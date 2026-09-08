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Татар-информ

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Хуситы атаковали энергообъекты в Саудовской Аравии

Хуситы атаковали энергообъекты в Саудовской Аравии

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары по нескольким энергетическим объектам в Саудовской Аравии, сообщило Reuters со ссылкой на саудовское министерство энергетики.

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