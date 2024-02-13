Американцы построили экстремальный вездеход с внешностью «Дефендера» и компрессорным V8

Проект фирмы Scarbo Vintage получил название SV Rover. Машина стоимостью от 1,5 миллиона долларов имеет допуск на обычные дороги, оснащена керамическими тормозами Brembo, пневмоподвеской, блокировками межколесных дифференциалов и много чем другим.
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