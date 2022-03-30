Российские экипажи армейской авиации продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции

Российские экипажи армейской авиации продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции

Вылеты в основном осуществляются с полевых аэродромов, при этом в целях секретности военнослужащие постоянно меняют пункты базирования.

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