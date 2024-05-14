Юлиана Княжевская: на улице Маршала Чуйкова возведут три новостройки по программе реновации

Три жилых дома по реновации построят на улице Маршала Чуйкова Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) представил планы развития территории для строительства трех жилых зданий в Кузьминках на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации.