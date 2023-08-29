Военное обозрение

3 526 подписчиков

Российская подлодка П-750Б «Сервал» модифицирована для размещения внутри минисубмарин

Российская подлодка П-750Б «Сервал» модифицирована для размещения внутри минисубмарин

КБ «Малахит», разрабатывающее новую подлодку П-750Б «Сервал», модифицировало ее для размещения минисубмарин внутри корпуса, а также предложила ряд других решений, касающихся оснащения ПЛ с ВНЭУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх