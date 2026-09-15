"Роботы не захватят весь мир". Дональд Трамп высмеял тех, кто боится ИИ

Президент США Дональд Трамп позвонил гендиректору компании-разработчика искусственного интеллекта Nvidia Дженсену Хуангу прямо во время его выступления на сцене и призвал не останавливать развитие ИИ — на фоне растущих в отрасли призывов поставить этот процесс "на паузу" ради безопасности человечества.