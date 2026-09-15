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"Роботы не захватят весь мир". Дональд Трамп высмеял тех, кто боится ИИ

"Роботы не захватят весь мир". Дональд Трамп высмеял тех, кто боится ИИ

Президент США Дональд Трамп позвонил гендиректору компании-разработчика искусственного интеллекта Nvidia Дженсену Хуангу прямо во время его выступления на сцене и призвал не останавливать развитие ИИ — на фоне растущих в отрасли призывов поставить этот процесс "на паузу" ради безопасности человечества.

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