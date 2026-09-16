Что нужно знать автомобилистам о заправке топливом 17 сентября в Севастополе

Что нужно знать автомобилистам завтра, 17 сентября, в Севастополе о заправке бензином.Продажа трёх видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС «ТЭС» будет осуществляться по QR-кодам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым