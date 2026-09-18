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«Ресторан на выезде», или Почему все детсады Орла переходят на аутсорсинг

«Ресторан на выезде», или Почему все детсады Орла переходят на аутсорсинг

Тема организации питания в детских садах Орла с завидной регулярностью в негативном ключе обсуждается как среди населения, так и в городской, в областной администрациях и надзорных органах.

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