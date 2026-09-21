Почему при встрече с медведем нельзя убегать и смотреть ему в глаза

Осенью бурые медведи активно запасаются кормом перед зимовкой. По данным, которые приводит Минприроды Мурманской области, с 1 июня по 10 сентября 2026 года в России произошло не менее 25 нападений медведей на людей.
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