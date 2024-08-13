Русский мужик заявился на концерт к Галкину*, высказал ему всё в лицо и подарил гвоздики

Андрей Пищулин

Если это не фейк,очередного блогера? То остается ВЫСКАЗАТЬ ЭТОМУ РОССИЯНИНУ-МУЖИКУ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! А, не лобызать конечности, его старухе! Таких в РОССИИ-певцов,шутов,скоморохов и их хозяев: Пугачиха,Галкин,Ургантишка,Реввушка,Гудков,Хаматова,Назаров(ГОСПОДИ! Как много БЕЗБОЖНЫХ ТВАРЕЙ развелось.Прости меня Господи! ДАЙ РОССИИ БЫТЬ ВЕЛИКОЙ,СИЛЬНОЙ и чтоб БЕСЫ,ПРЕДАТЕЛИ РУСИ ИСЧЕЗЛИ. И НИКОГДА НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ!!! И БОЯРЕ,вассалы НАШЕГО ЦАРЯ-В.В.Путина получили ПО ЗАСЛУГАМ! И не наводили СМУТУ в ГОСУДАРСТВЕ РОССИЙСКОМ! У них должен быть конец,СПРАВЕДЛИВЫЙ!