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Запрещенный капкан нашли в национальном парке в Приморье

Запрещенный капкан нашли в национальном парке в Приморье

Запрещенный капкан нашли на территории национального парка «Удэгейская легенда». Как рассказали PRIMPRESS в пресс-службе парка, на искусственном солонце обнаружен ногозахватывающий двухпружинный капкан № 5, дополнительно оборудованный зубьями на одной дуге и тросовой петлей.

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