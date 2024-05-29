Запрещенный капкан нашли в национальном парке в Приморье

Запрещенный капкан нашли на территории национального парка «Удэгейская легенда». Как рассказали PRIMPRESS в пресс-службе парка, на искусственном солонце обнаружен ногозахватывающий двухпружинный капкан № 5, дополнительно оборудованный зубьями на одной дуге и тросовой петлей.
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