Эвакуацию людей начали из-за извержения вулкана Канлаон на Филиппинах

В вязи с извержением вулкана Канлаон на Филиппинах отменили около 30 внутренних рейсов. По данным агентства Bloomberg, начата обязательная эвакуация жителей, проживающих в непосредственной близости от вулкана.
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