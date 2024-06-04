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Эвакуацию людей начали из-за извержения вулкана Канлаон на Филиппинах

В вязи с извержением вулкана Канлаон на Филиппинах отменили около 30 внутренних рейсов. По данным агентства Bloomberg, начата обязательная эвакуация жителей, проживающих в непосредственной близости от вулкана.

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