За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    То солярка, то яйца, теперь авиабилеты .... Торгаш всегда хочет хапнуть побольше и плевать ему на народ!Сдерживание цен н...
  • Ливень
    ах оно ещё и сдерживает)))В Банке России ра...
  • Ливень
    аудя фсё....Теперь только за ...

3 ситуации, когда сотрудник ГИБДД имеет право открыть стрельбу по машине

3 ситуации, когда сотрудник ГИБДД имеет право открыть стрельбу по машине

Вопрос от читателя «За рулем»:– В каких случаях сотрудники ГИБДД стреляют по нарушителю ПДД? Не может ли получиться так, что водитель не заметил, что ему приказывают остановиться, а по нему откроют огонь?П.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх