3 ситуации, когда сотрудник ГИБДД имеет право открыть стрельбу по машине

Вопрос от читателя «За рулем»:– В каких случаях сотрудники ГИБДД стреляют по нарушителю ПДД? Не может ли получиться так, что водитель не заметил, что ему приказывают остановиться, а по нему откроют огонь?П.
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