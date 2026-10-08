Минобрнауки добавит абитуриентам до 25 баллов за результаты ЕГЭ

С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получать до 25 дополнительных баллов за результаты ЕГЭ по профильным предметам, не учтённые при поступлении.
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