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В США согласовали посмертные санкции Грэма* против России

В США согласовали посмертные санкции Грэма* против России

www.globallookpress.com/AdMedia В США сенаторы от Республиканской и Демократической партий согласовали законопроект о новых ограничениях против России и Ирана, который ранее продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

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