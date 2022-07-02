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В Хургаде акула напала на туристку.

Это произошло в районе египетского курорта Сахль-Хашиш. В результате нападения пострадавшая потеряла конечность (по словам туристов, речь идет про гражданку ЕС), ее смогли вытащить на берег и передать медикам, сейчас она находится в больнице.

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