Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Boris Borisov

На моё понимание : Вучичь заигрался в двухстульность.Хотел обмануть хитрый запад и сохранить статус кво. Но увы, он даже сам не понял , как это произошло ,НО его бысто поставили перед фактом -"или убей комиссара -или расстреляем тебя ". Он выбрал первое для сохранения своего народа.... И не осудишь , ведь.... Вот только после этого никогда сербский народ уже не будет пророссийским !!!поколения вырастают, сменяются, забывают !!!У них теперь западная" правда" .