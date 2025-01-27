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Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Нынешние протесты в Сербии, спровоцированные катастрофой в Нови-Саде, стали самыми массовыми за последние годы и охватили практически все регионы страны, включая Косово.

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Комментарии
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CM
C Major
на двух стульях не усидеть
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8 час.
В С
Так Вучич и просрёт страну.
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3 час.
Boris Borisov
На моё понимание : Вучичь заигрался в двухстульность.Хотел обмануть хитрый запад и сохранить статус кво. Но увы, он даже сам не понял  , как это произошло ,НО его бысто  поставили перед фактом -&quot;или убей комиссара -или расстреляем тебя &quot;. Он выбрал первое для сохранения своего народа.... И не осудишь , ведь....   Вот только после этого  никогда сербский народ уже не будет пророссийским !!!поколения вырастают, сменяются, забывают !!!У них теперь западная&quot; правда&quot; .
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3 час.

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