Неспешный разговор
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Свежие комментарии
Иван Агеев
Нашла из-за чего расстраиваться! Забудь, это не твоё.
Грандиозный просч...
Иван Агеев
За какие заслуги его держат на этой должности? Кто оно вообще такое?
Двойные стандарты...
Хохлов Анатолий
А Песков и есть такой же иноагент, но только при государственной должности. Вот бедный и вертится как может-там ручку...
Двойные стандарты...
Неспешный разговор
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С юмором о серьёзном 8.05.23
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