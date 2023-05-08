Неспешный разговор

20 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Нашла из-за чего расстраиваться! Забудь, это не твоё.Грандиозный просч...
  • Иван Агеев
    За какие заслуги его держат на этой должности? Кто оно вообще такое?Двойные стандарты...
  • Хохлов Анатолий
    А Песков и есть такой же иноагент, но только при государственной должности. Вот бедный и вертится как может-там ручку...Двойные стандарты...

Картина дня

наверх