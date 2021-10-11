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Диетолог Румянцева раскрыла опасность хурмы

Диетолог Румянцева раскрыла опасность хурмы

Эндокринолог-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева рассказала об опасности употребления хурмы. Она отметила, что калорийность этой ягоды — всего 50–55 килокалорий на 100 граммов.

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