Диетолог Румянцева раскрыла опасность хурмы

Эндокринолог-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева рассказала об опасности употребления хурмы. Она отметила, что калорийность этой ягоды — всего 50–55 килокалорий на 100 граммов.
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