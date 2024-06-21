Учёные предполагают, что Луна могла отколоться от древней Земли

Эту невероятную гипотезу подтвердили результаты анализа лунных метеоритов, найденных в Антарктиде. Геофизики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили новые доказательства, намекающие на земное происхождение Луны.
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