Ночью с 21 часа 17 октября и до 10 часов 18 октября в Подмосковье местами опустится туман. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС в «Максе» .
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