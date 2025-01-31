По делу о вымогательстве задержан глава "Новой газеты - Рязань" Алексей Фролов

Следком сообщал, что речь идет о вымогательстве 300 тысяч рублей. По версии следователей, журналисты размещали негативные статьи о представителе коммерческой организации, а затем, встретившись с ним, запросили деньги в обмен на отсутствие компрометирующих материалов.
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