В Вене прошла неофициальная встреча европейских и российских дипломатов по урегулированию конфликта на Украине

В июле в австрийской столице Вене состоялась неофициальная встреча высокопоставленных отставных политиков и дипломатов из Великобритании, Германии, Франции и России для обсуждения возможных параметров будущего мирного урегулирования конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии