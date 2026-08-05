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Регионы России

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В Вене прошла неофициальная встреча европейских и российских дипломатов по урегулированию конфликта на Украине

В Вене прошла неофициальная встреча европейских и российских дипломатов по урегулированию конфликта на Украине

В июле в австрийской столице Вене состоялась неофициальная встреча высокопоставленных отставных политиков и дипломатов из Великобритании, Германии, Франции и России для обсуждения возможных параметров будущего мирного урегулирования конфликта на Украине.

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