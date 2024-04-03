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«Аталанта» уступила «Фиорентине» в первом полуфинальном матче Кубка Италии, Миранчук был заменен

«Аталанта» уступила «Фиорентине» в первом полуфинальном матче Кубка Италии, Миранчук был заменен

«Фиорентина» на домашней арене с минимальным счетом переиграла «Аталанту». Во Флоренции завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором местная «Фиорентина» принимала «Аталанту».

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