Джонсон заявил, что Севейджу в поединке с Кузьминым будет очень больно

Российский боксер Кевин Джонсон заявил, что американцу ДеАндре Севейджу будет очень больно в предстоящем поединке с Сергеем Кузьминым, который состоится в рамках турнира по кулачным боям "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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