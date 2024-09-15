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Выйти на «Финист»: какие фильмы презентовали на «Фандом Фесте»

Выйти на «Финист»: какие фильмы презентовали на «Фандом Фесте»

В прошедшие выходные промзона в районе Шарикоподшипниковской улицы празднично преобразилась — такое количество эльфов с эльфийками, зомби и прочих обитателей выдуманных миров в одном месте увидишь не часто, тем более что Хеллоуин еще не наступил.

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