Выйти на «Финист»: какие фильмы презентовали на «Фандом Фесте»

В прошедшие выходные промзона в районе Шарикоподшипниковской улицы празднично преобразилась — такое количество эльфов с эльфийками, зомби и прочих обитателей выдуманных миров в одном месте увидишь не часто, тем более что Хеллоуин еще не наступил.
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