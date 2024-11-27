Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости как можно скорее создать в рамках НАТО эффективную систему сдерживания России, отметив, что Европа в одиночку не сможет справиться с этой задачей.
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