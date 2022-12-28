Наш потерянный мир

34 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    озверелые фашисты, скоро гитлеровцев переплюнут!СК заявил о более...
  • Колян Пофигистов
    Сгноить мразоту!«Я так и знал!»: ...
  • Митя Ерисанов
    это как раз должно стать на  поводом ещё сильней ту уродливую клоаку ус-Руину бомбить и уничтожать всесте с теми запа...На Украине полага...

Вытащить товарищей из горящего БМП: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

Вытащить товарищей из горящего БМП: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные проявляют ответственность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх