Армянские чиновники вдруг стали вежливыми. Пашинян все увидел и осознал

magdoc21 Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.

magdoc21 Провокатор, заруби себе на носу! Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.