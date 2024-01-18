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Армянские чиновники вдруг стали вежливыми. Пашинян все увидел и осознал

Армянские чиновники вдруг стали вежливыми. Пашинян все увидел и осознал

Для начала - о том, что пишет самый известный и цитируемый автор Южного Кавказа Мика Бадалян. Да, его можно назвать пророссийским, в прошлом году армянские власти его арестовывали и пытались придумать ему уголовное дело, но так и не смогли.

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Комментарии
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magdoc21
Россия   - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.
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22 мин.
magdoc21
Провокатор, заруби себе на носу! Россия   - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.
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21 мин.
m
magdoc21
Автор  - провокатор с тюркскими ушами, - заруби себе на носу!Россия   - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.
Ответить
19 мин.

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