Для начала - о том, что пишет самый известный и цитируемый автор Южного Кавказа Мика Бадалян. Да, его можно назвать пророссийским, в прошлом году армянские власти его арестовывали и пытались придумать ему уголовное дело, но так и не смогли.
Армянские чиновники вдруг стали вежливыми. Пашинян все увидел и осознал
Комментарии
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magdoc21
Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.
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22 мин.
magdoc21
Провокатор, заруби себе на носу! Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.
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21 мин.
m
magdoc21
Автор - провокатор с тюркскими ушами, - заруби себе на носу!Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия. Кто против их Союза, тот враг России и враг Армении, Арцаха и Восточной Грузии.
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19 мин.
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