В октябре 2024 года в Государственной Думе рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ. Похоже, что на этот раз инициатива законотворцев имеет все шансы на реализацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ударом «Искандера» на аэродроме в Миргороде поражены 6 истребителей Су-27 ВС ВСУ и ликвидированы лётчики, включая подготовленных для пилотирования F-16
- Тульское КБП передало российским военным партию пистолетов-пулемётов ПП-2000
- «Северный ветер»: В Волчанске штурмовые группы ВС России сумели продвинуться вперёд, несмотря на атаки ВСУ
Свежие комментарии