Путин разрешил недружественным странам оплачивать долг за газ валютой

Указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским поставщикам газа для недружественных стран принимать оплату долгов по поставкам топлива в иностранной валюте.
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