Каким был бы «Пигмалион», если бы Бернард Шоу писал эту пьесу в 2023 году?

В Театре Сатиры - премьера режиссера Виктора Крамера по самому известному произведению британца. В главной роли - Сергей Чонишвили, один из самых известных дикторов России, мастер озвучивания фильмов и аудиокниг, голос которого знает каждый.
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