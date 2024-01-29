"Мне не было стыдно, потому что я давно не ассоциирую себя с такими людьми. Мне только стало неловко за то, как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция."

Владимир Соловьев

"Как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция." СЕГОДНЯ "интеллигентная" история повторяется в виде фарса, как и в 1917г., когда она предала Россию и Царя, кормившего её, и бежала в Европу, что бы там мыть полы, работать таксистами и официантами. Сейчас Европа и этого уже не предлагает нашей "интеллигенции", потому, что сама готова мыть полы, работать таксистами в Америке и быть и работать там официантами.