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"Мне не было стыдно, потому что я давно не ассоциирую себя с такими людьми. Мне только стало неловко за то, как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция."

"Мне не было стыдно, потому что я давно не ассоциирую себя с такими людьми. Мне только стало неловко за то, как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция."

Пишет Вадим Шамсулин: Сегодня у меня с московской интеллигенцией возникли чисто эстетические разногласия.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Как низко способна опуститься коренная московская интеллигенция.&quot; СЕГОДНЯ &quot;интеллигентная&quot; история повторяется в виде фарса, как и в 1917г., когда она предала Россию и Царя, кормившего её, и бежала в Европу, что бы там мыть полы, работать таксистами и официантами. Сейчас Европа и этого уже не предлагает нашей &quot;интеллигенции&quot;, потому, что сама готова мыть полы, работать таксистами в Америке и быть и работать там официантами.
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