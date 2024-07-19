ДМИТРИЙ СМИРНОВ «Крупный донор демпартии подготовил речь «Я ухожу» для прибитого кризисом Байдена»: Спонсоры демократов призвали Байдена спасти демократию и уступить место Камале Харрис.
"Я устал. Я мухожук" от байдена
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Меняют шило на мыло,пиндосы хоть посмеются с хохотушкой
Ответить
9 час.
Алексей Тан
Все должны понимать... КРЫСЫ, и др. подобные ИМ... в отчаянии своём принимают, самые безумные РЕШЕНИЯ... ядерное оружие, они применять не будут (да им и не позволят)... а вот Уолл стрит, ФРС и "американский шекель" ... в ИХ руках!!... и они могут обрушить ДОЛЛАР, ... (зарежут красную корову)... перед самими выборами, и обвинить в этом Трампа и Республиканцев.... и ЭТО реальный шанс... "демократам"-евреям (сионистам)... остаться во власти, при власти и около власти... Это способ ИХ выживания!!!.... убивать вся и всё!... но выжить самим!!.
Ответить
9 час.
Natalija Osminina
Угу. Не будут они применять ядерное оружие-себе дороже. А вот доллар обрушить- это наше всё)))
Ответить
9 час.
Свежие комментарии