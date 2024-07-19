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"Я устал. Я мухожук" от байдена

"Я устал. Я мухожук" от байдена

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Меняют шило на мыло,пиндосы хоть посмеются с хохотушкой
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9 час.
Алексей Тан
Все должны понимать... КРЫСЫ, и др. подобные ИМ... в отчаянии своём принимают, самые безумные РЕШЕНИЯ... ядерное оружие, они применять не будут (да им и не позволят)... а вот Уолл стрит, ФРС и &quot;американский шекель&quot; ... в ИХ руках!!... и они могут обрушить ДОЛЛАР, ... (зарежут красную корову)... перед самими выборами, и обвинить в этом Трампа и Республиканцев.... и ЭТО реальный шанс... &quot;демократам&quot;-евреям (сионистам)... остаться во власти, при власти и около власти... Это способ ИХ выживания!!!.... убивать вся и всё!... но выжить самим!!.
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9 час.
Natalija Osminina
Угу. Не будут они применять ядерное оружие-себе дороже. А вот доллар обрушить- это наше всё)))
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9 час.

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