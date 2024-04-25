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Детей бойцов ZOV из Челябинской области поддержат дополнительно

Детей бойцов ZOV из Челябинской области поддержат дополнительно

Депутаты регионального парламента одобрили соответствующую инициативу.В Законодательном собрании Челябинской области одобрили дополнительные меры поддержки для семей бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

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