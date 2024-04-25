Детей бойцов ZOV из Челябинской области поддержат дополнительно

Депутаты регионального парламента одобрили соответствующую инициативу.В Законодательном собрании Челябинской области одобрили дополнительные меры поддержки для семей бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
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