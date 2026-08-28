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РБК СТИЛЬ

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В «Художественном» пройдет ретроспектива Микеланджело Антониони

В «Художественном» пройдет ретроспектива Микеланджело Антониони

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» С 5 по 9 сентября кинотеатр «Художественный» и кинопрокатная компания «Иноекино» покажут ретроспективу Микеланджело Антониони, посвященную его главным фильмам.

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