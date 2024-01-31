Один из судей CAS не был согласен с итоговым решением по делу Валиевой

Global Look Press/Vladimir Baranov/Globallook Press Один из представителей коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом.
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