Сенатор от штата Нью-Джерси призвал ввести режим ЧС из-за неизвестных дронов

Сенатор от штата Нью-Джерси Джон Брэмни призвал ввести режим чрезвычайного положения (ЧС) для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о замеченных в последние недели неизвестных летательных аппаратах.
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