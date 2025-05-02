Виктория Боня решила вернуться к восхождению на Эверест (видео)

Модель Виктория Боня приняла решение покорить Эверест, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. 45-летняя модель и телеведущая сообщила, что возвращается в базовый лагерь после того, как провела более двух недель в Гималаях, стремясь осуществить свою главную мечту.