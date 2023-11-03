ЦИК предупреждает: рекламные материалы на выборах будут удалены до конца дня

Центральная избирательная комиссия предупреждает вещателей и распространителей рекламы о том, что они обязаны до конца дня, 3 ноября 2023 года, снять с эфира все предвыборные плакаты и другие предвыборные рекламные материалы, за исключением материалов, изготовленных избирательными органами.
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