ЦИК предупреждает: рекламные материалы на выборах будут удалены до конца дня

Центральная избирательная комиссия предупреждает вещателей и распространителей рекламы о том, что они обязаны до конца дня, 3 ноября 2023 года, снять с эфира все предвыборные плакаты и другие предвыборные рекламные материалы, за исключением материалов, изготовленных избирательными органами.