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Огни над Москвой и секретное оружие: почему спутники Маска нельзя сбить, но можно ослепить

Огни над Москвой и секретное оружие: почему спутники Маска нельзя сбить, но можно ослепить

Огни над Москвой и секретное оружие: почему спутники Маска нельзя сбить, но можно ослепить Юлия ЧелкановаЖители Московского региона в ночь на 23 августа стали свидетелями необычного астрономического явления — яркой цепочки огней, стремительно движущейся по небосводу.

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