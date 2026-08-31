Огни над Москвой и секретное оружие: почему спутники Маска нельзя сбить, но можно ослепить Юлия ЧелкановаЖители Московского региона в ночь на 23 августа стали свидетелями необычного астрономического явления — яркой цепочки огней, стремительно движущейся по небосводу.