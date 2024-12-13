За прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 08-30 в Иванове на регулируемом перекрестке улиц Громобоя и Калинина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте направо совершил наезд на переходившего слева направо 18-летнего пешехода, который после медицинского осмотра оставлен на месте.
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