За прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 08-30 в Иванове на регулируемом перекрестке улиц Громобоя и Калинина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте направо совершил наезд на переходившего слева направо 18-летнего пешехода, который после медицинского осмотра оставлен на месте.