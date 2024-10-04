Российский рынок растет, нефтянка чувствует себя неоднозначно

Индекс МосБиржи продвигается наверх, прибавляя с утра 0,73% - до 2802,78 пункта. Рынку еще помогают расти цены на нефть, поднявшиеся за три дня более чем на 7% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.