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Нижегородская правда

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Глава МИД Лавров назвал, какие языки будут востребованы для изучения в будущем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках лектория общества «Знание», подчеркнул, что китайский и английский языки останутся актуальными для изучения в ближайшем будущем.

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