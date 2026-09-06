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Царьград

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Натальин день: обряды и запреты на 8 сентября, чтобы беды не пришли в дом

Натальин день: обряды и запреты на 8 сентября, чтобы беды не пришли в дом

Как задобрить судьбу, привлечь достаток и защитить дом от невзгод.8 сентября православная церковь чтит память мучеников Адриана и Наталии.

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