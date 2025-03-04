Для комфортной пенсии россиянам нужно жить на 30 тысяч рублей в месяц, подсчитали экономисты. При средней зарплате в 99 тысяч рублей нужно откладывать около 70 тысяч ежемесячно в течение 22 лет для получения дохода в 100 тысяч рублей на пенсии.