Для комфортной пенсии россиянам нужно жить на 30 тысяч рублей в месяц, подсчитали экономисты. При средней зарплате в 99 тысяч рублей нужно откладывать около 70 тысяч ежемесячно в течение 22 лет для получения дохода в 100 тысяч рублей на пенсии.
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