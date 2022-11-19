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Тарханов о ЧМ-2022: «Думаю, Россия не вышла бы из группы. Но вообще сложно говорить – в 2018-м дошли же до четвертьфинала»

Александр Тарханов высказался о предстоящем чемпионате мира. «Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, как можно не смотреть мировое первенство? Не могу сказать, кто станет победителем, претендентов несколько.

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